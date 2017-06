Presó per a l'empresari lleidatà detingut per la mort del seu cunyat

El jutge va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a l'empresari carni lleidatà detingut per la mort del seu cunyat. El sospitós, Josep P., de 47 anys i veí de Benavent de Segrià, va ser detingut dimecres pels Mossos d'Esquadra i ahir als jutjats de Lleida va defensar la seva innocència i va negar tenir cap implicació en el cas. La víctima, Eduard A., va desaparèixer dilluns passat a Albesa (Noguera) i el seu cadàver és el que es va trobar divendres dins el maleter del seu propi cotxe aparcat al barri d'Hostafrancs de Barcelona, segons va confirmar l'advocat de Josep P., Daniel Fernández. El cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. El turisme, un Volkswagen Golf, estava estacionat al carrer de Béjar, a tocar del restaurant El racó de l'Alfons.

El jutge va prendre la decisió després d'una hora i deu minuts de declaració de l'acusat, propietari d'una cadena de carnisseries de Lleida, que va negar tenir res a veure amb la mort del marit de la seva germana però no va convèncer el magistrat del jutjat número dos de Lleida en funcions de guàrdia, que el va enviar a la presó seguint la petició de la fiscalia.

El lletrat de la defensa no va poder explicar cap detall sobre els arguments exculpatoris que va exposar el seu client davant del magistrat ja que el cas es troba sota secret de sumari. Només va concretar que l'home no va assenyalar ningú com a possible autor del crim. La investigació també continua oberta per aclarir si hi ha més implicats en el crim. En tot cas, Fernández va assegurar que el sospitós «ha tingut la valentia de declarar, tot i el secret de sumari», en el sentit que quan hi ha el secret de les actuacions l'acusat i la seva defensa no tenen accés a la informació de l'expedient policial ni saben les proves que s'han practicat. «Ell està serè però preocupat per la situació, té família, té una empresa, i no és una situació agradable», va afirmar.

El lletrat va demanar que Josep P. quedés en llibertat amb càrrecs després d'escoltar la seva versió, però el jutge ho va desestimar. La qualificació del delicte encara no s'ha fet –fins que no acabi la instrucció no es farà– però, segons Fernández, «en principi seria un homicidi».