Victoria Álvarez carrega contra Sánchez Camacho i retreu falta de suport als partits

L'exparella de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez va retreure ahir a tots els partits catalans el fet de no haver-li donat suport en denunciar la presumpta corrupció de la família Pujol Ferrusola i de rebre «amenaces» per haver-ho fet. A més a més, va ser especialment dura en carregar contra l'expresidenta del Partit Popular a Catalunya Alicia Sánchez Camacho, amb qui va compartir un dinar al restaurant La Camarga de Barcelona que va ser gravat i es va filtrar sense que fins ara s'hagi pogut aclarir qui va encarregar aquesta gravació a l'agència de detectius Método 3.

Álvarez va comparèixer davant la comissió d'investigació del Parlament sobre l'anomenada operació Catalunya per explicar de nou les circumstàncies de la conversa del restaurant La Camarga de Barcelona del 2010 entre ella i Sánchez Camacho, així com les repercussions que va tenir.

Victoria Álvarez es va mostrar ahir molt dolguda per com va transcórrer la seva anterior compareixença en una comissió d'investigació del Parlament, en l'anterior legislatura pel cas Pujol, i va dir estar esperant encara «que algun partit s'acostés» a donar-li un cop de mà i l'ajudés en les seves denúncies de corrupció i les posteriors conseqüències.

La compareixent va assegurar haver-se sentit molt «sola» i desemparada, i es va preguntar sobre la utilitat que tenen les comissions d'investigació, a més de considerar «vergonyós» que en la seva anterior compareixença «diputades de CiU» es riguessin d'ella quan parlava de maltractaments a les dones.

Álvarez va assegurar també que ella ignorava que en el dinar de La Camarga la seva conversa amb l'aleshores líder del PPC estigués sent gravada, i que ella ha estat «l'única que no ha cobrat res» dels que han estat implicats en l'assumpte.

A preguntes del diputat de Ciutadans Martín Eusebio Barra, va indicar que la gravació de La Camarga la va realitzar l'agència Método 3, però que va ser «encarregada» per José Zaragoza (PSC) «a instàncies de Sánchez Camacho».

Després de mostrar la seva «estranyesa» perquè a la comissió no hi hagin estat citats Zaragoza ni tampoc l'exministre de l'Interior Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), va desqualificar Sánchez Camacho, de qui va dir que «és una mentidera i una traïdora al seu partit i a Espanya».

L'exparella de Jordi Pujol Ferrusola va assenyalar, a més, quan li va preguntar Albano Dante Fachin (Podem) per les seves converses amb el comissari José Manuel Villarejo, que la policia sempre l'havia tractat de forma correcta, si bé també va dir, respecte a l'operació Catalunya, que això li sembla «més de Torrente que de James Bond».

Roger Torrent, de Junts pel Sí, va inquirir Álvarez sobre les seves converses amb Jorge Moragas, que és el cap de gabinet del president Mariano Rajoy, i sobre uns missatges de WhatsApp que havien intercanviat, però la compareixent va expressar la seva opinió que no era ell qui havia encarregat la gravació del dinar a La Camarga de Barcelona.

En resposta a una pregunta que li va formular la diputada de la CUP Mireia Boya, Victoria Álvarez va indicar que la preocupa especialment que la política es vegi condicionada per «les clavegueres de l'Estat», i va sentenciar que «són els polítics els que no permeten que hi hagi separació de poders». «Deixin treballar els fiscals», va assenyalar en la seva compareixença.