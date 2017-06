La justícia europea posa les exempcions fiscals a l'Església en el punt de mira

Les exempcions fiscals de l'Església vatòlica a Espanya «poden constituir ajudes estatals prohibides» si s'atorguen en relació amb activitats econòmiques com l'ensenyament no subvencionat, segons una sentència publicada ahir pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

La cort comunitària, amb seu a Luxemburg, considera que les activitats d'ensenyament no subvencionades per l'Estat espanyol, com el batxillerat, «semblen revestir caràcter econòmic», ja que es financen mitjançant el pagament de les matrícules i mensualitats dels alumnes o les seves famílies .

El TJUE va afegir que correspon al jutge nacional determinar si els recintes escolars estan destinats a activitats econòmiques.

El tribunal va pronunciar-se en aquest sentit sobre un cas presentat davant els tribunals nacionals per una congregació de l'Església espanyola responsable d'un col·legi religiós situat a prop de Madrid.

L'agrupació invoca l'acord entre Espanya i el Vaticà del 1979 per sol·licitar la devolució d'un impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres per import de gairebé 24.000 euros.

La congregació havia abonat aquesta xifra per obres realitzades en un edifici escolar emprat per impartir ensenyament primari i secundari reglat, que es finança íntegrament amb càrrec a fons públics, així com per a ensenyament preescolar, extraescolar i postobligatori, que no està subvencionat amb fons públics.