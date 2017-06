Els propietaris del castell inflable de Caldes diuen que va ser un accident

El matrimoni propietari del restaurant de Caldes de Malavella, on va morir una nena i sis menors més van quedar ferits en sortir volant un castell inflable de l'establiment, va declarar davant del jutge que el que va passar va ser un accident. El matrimoni, contra el qual s'ha obert diligències per un delicte d'homicidi imprudent i sis més de lesions per imprudència, va contestar ahir les preguntes de totes les parts en el judici.

En canvi, els lletrats de la família de la petita de sis anys que va morir i dels altres sis nens que van quedar ferits, Carles Alabau i Javier Soria, que s'han personat com a acusació particular, asseguren que hi va haver una «negligència clara».