El jutge imposa una fiança de 3 milions a Jordi Pujol fill per sortir de la presó

L'Audiència Nacional va dictar la llibertat de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident català, amb la condició que pagui una fiança de 3 milions d'euros, que haurà de dipositar en metàl·lic.

En un acte, la secció 3a de la Sala penal va estimar el recurs de llibertat presentat per la defensa de Pujol Ferrusola, però li va imposar aquesta fiança perquè creu que així es «garanteix la prohibició que se li imposa de gestionar, per ell o per les persones físiques o jurídiques, el seu patrimoni».

El jutge José de la Mata va enviar Pujol Ferrusola a la presó el 25 d'abril passat acusat d'ocultar el seu patrimoni des que està sent investigat, i li va imputar delictes de blanqueig, contra la Hisenda Pública i falsedat dins la causa en la qual investiga el matrimoni Pujol-Ferrusola i els seus set fills.

El tribunal, compost pels magistrats Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro i Ana María Rubio, acollia els arguments del jutge del risc que torni a delinquir i va tenir en compte la «hipòtesi» que Pujol pugui tornar a blanquejar diners o destruir proves, però creu que la solució del recurs «passa per un pronunciament de rellevància econòmica», és a dir, una fiança.

Això, tenint en compte que, com va reconèixer la sala, els últims anys s'han registrat moviments del fill de l'expresident de la Generalitat, com l'expatriació de 2,4 milions que tenia Jordi Pujol Ferrusola a Andorra.