L'home del canvi de rumb de la Mediterrània i els relleus opacs

El llegat de Lluís Puig a la Mediterrània es recordarà per haver portat la direcció artística en la seva arrencada, del 1999 i al 2001 i, des del 2011 i ja com a director general de Cultura Popular, pel canvi de mes de la fira (del novembre a l'octubre) i per la reorientació del certamen, fa tres anys, com a mercat específic de músiques del món i cultura popular. Però també se'l recordarà per la seva opacitat a l'hora d'explicar els relleus dels principals responsables de la Mediterrània quan va arribar al càrrec polític que avui deixa i que va heretar del republicà Ramon Fontdevila. El primer, el de Tere Almar, directora artística de la fira del 2008 al 2011, en una decisió de poc tacte comunicatiu sense tenir en compte el criteri de l'Ajuntament de Manresa; i el segon, el de Jordi Bertran, gerent de la fira del 2009 al 2014, un relleu que va haver de confimar el consistori manresà després que Puig no volgués fer cap manifestació malgrat ser el màxim responsable de la fira. Puig deixa la Mediterrània amb unes declaracions de fa tres setmanes que no van agradar gens a les entitats de cultura popular. Fer-se entendre, en el cas de Puig, no ha estat fàcil.