Un dels detinguts ratifica que preparaven un atemptat més important

Un dels detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils, Mohamed Houli Chemal, ha ratificat davant del jutge de l'Audiència Nacional allò que ja va explicar davant dels Mossos d'Esquadra: que preparaven un atac més important. Houli ha estat el primer en passar a disposició judicial i ha declarat durant una hora i deu minuts. A l'inici de la declaració, ha ratificat la versió que va donar a la policia.

Segons ha confirmat el seu advocat -que l'assisteix d'ofici i designat per l'Audiència Nacional-, Houli ha respost totes les preguntes que li han formulat tant el jutge Fernando Andreu com també la fiscalia, que ha demanat presó sense fiança per al detingut. Els Mossos d'Esquadra van detenir Houli Chemal a l'Hospital de Tortosa el passat dijous després de quedar ferit a l'explosió de la casa d'Alcanar des d'on, suposadament, els terroristes preparaven l'atemptat. El seu advocat, en canvi, sol·licita llibertat amb mesures cautelars.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional també ha demanat presó incondicional i sense fiança per a Driss Oukabir, el primer detingut per l'atemptat a la Rambla de Barcelona. Oukabir ha declarat durant poc més de 40 minuts davant el jutge Fernando Andreu. Ha reconegut de nou que va llogar personalment les furgonetes però s'ha desvinculat de la cèl·lula terrorista. Segons ha afirmat, pensava que els vehicles eren per fer una mudança. Els Mossos d'Esquadra el van detenir a prop de la comissaria de Ripoll, on deia que hi anava a entregar-se quan va veure a la televisió la seva fotografia com a sospitós de l'atemptat a La Rambla. En aquell moment va argumentar que el seu germà petit (abatut a trets a Cambrils) li havia robat la documentació. Segons fonts judicials, ha explicat davant del jutge que aquella primera versió la va donar "per por". Per la seva banda, l'advocada de Driss Oukabir, Begoña Garcés, ha demanat que quedi en llibertat perquè considera que no hi ha risc de fugida.

Quatre fiscals de l'Audiència Nacional, inclòs el fiscal en cap, Jesús Alonso, estan assistint a la declaració davant del jutge dels detinguts en relació amb els atemptats de Barcelona i Cambrils (Baix Camp).