L'Exèrcit farà maniobres amb 90 militars a sis municipis de l'Alt Empordà el 12 i 13 de setembre

L'exèrcit espanyol ha comunicat aquest divendres al matí que els dies 12 i 13 de setembre farà maniobres a sis municipis de l'Alt Empordà. Segons la comunicació, mobilitzaran 90 militars i dos autobusos que faran "moviments a peu i en vehicle. Les poblacions són Biure, Pont de Molins, Llers, Cistella, Terrades i Boadella i les Escaules. L'alcalde de Llers, Carles Fortiana, ha penjat el comunicat de l'Exèrcit a les xarxes socials i ha ironitzat amb el fet que el desplegament sigui l'endemà de la Diada. Fortiana, en to de broma, es pregunta si això vol dir que "comença la invasió". L'alcalde, però, assegura que és bastant habitual que l'Exèrcit faci maniobres a la població però que generalment no creuen el nucli urbà, sinó que van a zona boscosa. "De totes maneres, ells no demanen permís, es limiten a comunicar-te que vindran", ha afegit.

L'escrit enviat amb segell del Ministeri de Defensa comunica als sis ajuntaments que els militars faran maniobres als seus municipis entre el 12 i el 13 de setembre. "Es comunica, per al seu coneixement que, amb motiu de la realització d'exercicis, personal militar realitzarà moviments a peu i en vehicle dins el terme municipal de la seva localitat", exposa el comunicat que, a més, concreta que preveuen desplegar 90 efectius i dos autobusos.

L'alcalde de Llers, Carles Fortiana, ha compartit una foto del comunicat a les xarxes socials i ha ironitzat amb el fet que el desplegament es faci just l'endemà de la Diada. "Ja hi som, avui hem rebut un comunicat del Ministerio de Defensa dient que hi haurà moviment de personal militar, comença la invasió?", ha exposat al seu perfil de Facebook.

Fortiana, però, detalla que no és el primer cop que l'Exèrcit fa maniobres a la població, precisament per la proximitat amb la base militar de Sant Climent Sescebes. "No creuen el nucli urbà, acostumen a anar a zona boscosa, a vegades els veus i a vegades no", ha explicat.

Els municipis on l'Exèrcit ha comunicat la seva presència són Biure, Pont de Molins, Llers, Cistella, Terrades i Boadella i les Escaules. "No et demanen permís, només t'ho comuniquen", ha exposat Fortiana.

Les maniobres a poblacions de l'Alt Empordà són bastant habituals, tot i que en alguns municipis, com Llançà, han aprovat mocions instant a la desmilitarització i reclamant que els exercicis es facin en territori militar.