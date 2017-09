La mobilització de l'11 de setembre arriba als 360.000 inscrits

Quan falten tres dies per la Diada de l'11 de setembre, la mobilització organitzada per l'ANC i Òmnium Cultural, compta amb 360.000 persones inscrites. El president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha actualitzat les xifres de participació aquest divendres al matí en una roda de premsa davant del Parlament, a les quals s'afegeixen 1.800 autocars procedents de diferents punts del territori. Després de l'aprovació de la llei del referèndum al Parlament, les entitats plantegen un "escenari d'optimisme", ja que consideren que "la gent tindrà una cobertura" per participar en la votació de l'1 d'octubre. "Ens sabem dintre la legalitat", ha declarat Sánchez. Segons les entitats, la Diada ha de ser "la primera part" de l'1-O i ha de servir per "expressar la satisfacció" perquè el referèndum tindrà "emparament legal".

"Les previsions són positives i enormement a l'alça", ha manifestat Sánchez. En la mobilització descentralitzada en cinc ciutats de l'any passat, a aquestes alçades les inscripcions estaven al voltant de les 300.000 persones.

Les entitats sobiranistes han fet una crida perquè la manifestació sigui "la més massiva dels últims anys", en el que volen que sigui un "clam inequívoc a favor de l'exercici del dret a l'autodeterminació". El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s'ha mostrat convençut que "els carrers s'ompliran de la transversalitat, la diversitat i la riquesa del país" i ha apel·lat a "tots els demòcrates" a participar-hi. "La gent no es quedarà a casa malgrat les amenaces del TC", ha afirmat Cuixart.



Missatge de democràcia i pau



El tret de sortida de la mobilització el donarà el saxofonista Pep Poblet, que a les 17.14 hores tocarà el 'Cant dels ocells' des de l'escenari de la plaça de Catalunya. A partir d'aquest moment, una lona amb el lema 'Pau i llibertat' es començarà a desplaçar per sobre els concentrats, com a mostra de rebuig a la violència i de record a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost. Alhora, sortiran tres lones més des dels altres extrems de la concentració, que tindrà la forma del signe 'més'. Dues d'aquestes tindran les lletres 'Sí', i una tercera mostrarà la frase 'Referèndum és democràcia'.

Un altre moment destacat de la Diada seran les actuacions de la Companyia Elèctrica Dharma i d'Els Amics de les Arts amb l'Orfeó Català, que tindran lloc a l'espai central de la plaça de Catalunya. Com cada any, la Diada es tancarà al passeig Lluís Companys amb la 'Festa per la Llibertat' organitzada per Òmnium Cultural, que comptarà amb la presència dels grups Jarabe de Palo, Els Pets, Judit Neddermann, Green Valley i amb una intervenció de Txarango.



Caixa de solidaritat



Després que el Tribunal de Comptes anunciés que diferents càrrecs públics hauran de pagar una fiança de 5 milions d'euros per l'organització de la consulta del 9-N, les entitats sobiranistes han informat que porten recollits més de 800.000 euros en solidaritat amb els afectats. Amb motiu de la Diada, l'ANC i Òmnium es mostren confiats que aquesta xifra s'incrementarà.