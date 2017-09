El Carib ja espera l'huracà José després del pas devastador de l'Irma

L'arribada de l'huracà José amenaça de repetir la destrucció del cicló Irma, que ha causat aquesta setmana la mort d'almenys 18 persones i ha arrasat les illes d'Antigua i Barbuda, així com altres de les Petites Antilles. Amb la trajectòria actual, s'espera que el José arribi a Antigua i Barbuda durant les pròximes hores.

El José plana sobre la zona com un huracà de categoria quatre, després que els seus vents aconseguissin els 240 quilòmetres per hora en aigües de l'Atlàntic, va informar el Centre Nacional d'Huracans (CNH) dels EUA.

En un butlletí especial, el CNH va indicar que aquest cicló, el tercer que està en actiu en aquests moments a l'Atlàntic, juntament amb l'Irma i el Katia, és «extremadament perillós». Els meteoròlegs nord-americans assenyalen que el José és a 700 quilòmetres al nord de les Petites Antilles i es desplaça cap a l'oest i el nord-oest a 30 quilòmetres per hora.

En declaracions per telèfon a EFE, Martha Brather, una infermera de 40 anys d'Antigua, va dir que «el José ja no pot arrasar res més, pel simple fet que després del pas de l'huracà Irma aquí no hi queda res». «Sembla que hagi caigut una bomba. No hi ha res que estigui en el seu estat original, ni una sola casa, i ja no dic l'aigua i la llum, que brilla per la seva absència», va afegir.

Pel que fa a l'Irma, d'acord amb xifres aportades per les diferents agències de salvament i gestió de desastres en els diferents països, tres persones van morir a Puerto Rico, una a Barbuda, una altra a Anguilla, quatre a les illes Verges dels Estats Units i 9 als territoris francesos. Als danys causats a les Petites Antilles i les illes d'Antigua i Barbuda, s'uneix el caos que ha deixat després del seu pas l'huracà Irma en el recorregut per les illes Turks i Caicos.

La devastació causada per aquest cicló al seu pas per Barbuda ha estat de tal magnitud que, d'acord amb el primer ministre, Gaston Browne, l'illa «és pràcticament inhabitable» ja que «gairebé tots els edificis presenten danys».

Segons Browne, que va recalcar als mitjans locals que «mai no s'havia viscut de la mateixa manera» a Barbuda, va subratllar que per poder reconstruir l'illa seran necessaris 100 milions de dòlars.

A Anguilla, territori britànic, d'acord amb testimonis i residents, sembla com si hagués estat assolat per una bomba nuclear.

Per la seva banda, les illes Verges britàniques es troben en estat d'emergència, i, a les dels Estats Units s'han vist afectades moltes infraestructures com seus governamentals, entre d'altres.

A Sint Maarten la destrucció ha estat «massiva» d'acord amb les autoritats locals, i els mitjans de comunicació nacionals han denunciat casos de pillatge als seus carrers. A Puerto Rico gairebé un milió de persones està sense llum, gairebé el 30% no té aigua i moltes carreteres i vies principals estan tallades per la caiguda d'arbres i la línia elèctrica.

D'altra banda, la Cambra de Representants dels EUA va aprovar ahir el paquet de 15.250 milions de dòlars per a les víctimes de l'huracà Harvey, alhora que va estendre per a tres mesos el límit d'endeutament i va permetre que el govern federal disposi de fons fins al 8 de desembre. La cambra baixa va sotmetre a vot la proposta legislativa aprovada ahir al Senat, que després d'un acord entre l'oposició demòcrata i el president nord-americà, Donald Trump, va permetre conjugar l'ajuda amb motiu del Harvey.