La Guàrdia Civil atribueix al risc gihadista la presència d'agents a Berga i a Manresa

La presència dijous d'agents de la Guàrdia Civil amb arma llarga a l'exterior de les casernes de Manresa i Berga s'emmarca dins del dispositiu antigihadista, segons fonts del cos consultades per Regió7. El departament de comunicació de la Guàrdia Civil afegeix que es tracta de controls rutinaris que es duen a terme arreu del país i neguen que s'hagi reforçat cap caserna ni s'hagi produït cap desplegament policial especial.

Tal com publicava ahir aquest diari, dijous a la tarda es va observar la presència d'agents armats a l'exterior de les caserna de Berga i de Manresa. Anaven amb armilla i amb arma llarga i el fet es va difondre a través de les xarxes. L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), va criticar aquest fet al ple municipal de dijous a la nit i ho va atribuir al moment polític.

Fonts de la Guàrdia Civil van explicar ahir, però, que els agents formen part del Grup de Reserva de Seguretat de la comandància de Sant Andreu de la Barca, i que fan vigilància antiterrorista arreu de la província de Barcelona. L'objectiu és garantir la protecció de les casernes de la Guàrdia Civil davant de l'amenaça gihadista, així com també fer controls aleatoris a les carreteres, tal com fan altres cossos de seguretat com els mateixos Mossos d'Esquadra.

Segons va explicar ahir l'alcaldessa berguedana a aquest diari, dijous van rebre un avís per part dels Mossos d'aquest desplegament d'agents de la Guàrdia Civil. Va indicar que mai l'havien avisat d'un desplegament de la Guàrdia Civil, fet pel qual creu que la mobilització del cos armat de dijous «no és habitual sinó excepcional» i ho va vincular directament al procés sobiranista.