Evacuen Barbuda per l'arribada del cicló Irma

? El govern d'Antigua i Barbuda va evacuar ahir aquesta segona illa caribenya davant la imminent arribada de l'huracà José, per on fa quatre dies l'Irma va produir una destrucció gairebé total i va causar la mort de 25 persones a les Petites Antilles i Puerto Rico. El primer ministre, Gaston Browne, va ordenar que les prop de 2.000 persones que no van poder fugir abans del pas de l'huracà es traslladessin a Antigua, que està situada a uns 60 quilòmetres de distància.