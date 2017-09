Marta Rovira demana als funcionaris que estiguin «tranquils»

? La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va afirmar ahir que «no» reconeix l'autoritat del Tribunal Constitucional per dirimir sobre el «dret» de Catalunya a l'autodeterminació i va demanar als funcionaris «tranquil·litat», perquè els dirigents secessionistes es declararan «culpables» per ells. «El Constitucional no és l'òrgan per jutjar si Catalunya té dret o no a l'autodeterminació», va destacar Rovira, que va recordar que «la pròpia llei del referèndum diu que no admet ingerències del Constitucional». Sobre la intranquil·litat dels funcionaris, Rovira va dir: «Que no es preocupin, que som els primers a preservar aquests funcionaris». «Nosaltres ens declararem culpables del que ells vulguin i els funcionaris, tranquils», va dir. Rovira va fer aquestes declaracions al programa El suplement, de Catalunya Ràdio.