Colau no participarà aquest any en la manifestació de la Diada

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no participarà aquest any en la manifestació de les entitats sobiranistes amb motiu de la Diada, a diferència de l'any passat. El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, sí que hi anirà. Colau ha protagonitzat al matí juntament amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, un gran acte a Santa Coloma de Gramenet amb motiu de l'Onze de Setembre, on s'han concentrat prop de 3.000 persones, segons els organitzadors. També hi eren el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i dirigents estatals de Podem, com Pablo Echenique o Irene Montero.