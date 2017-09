El Berguedà és a prop del rovell de l'ou en una Diada del sí de nou cívica i festiva

Objectiu assolit. El passeig de Gràcia entre els carrers de València i Aragó de Barcelona es va omplir de berguedans que un any més es van mobilitzar massivament per fer sentir la seva veu enguany en la Diada del sí. Tot que i que aquest 2017 es van omplir menys autocars provinents de la comarca, dels 32 del 2015 al 25 d'enguany segons l'ANC, el tram 101 de la Diada ahir es va omplir de berguedans, molts dels quals van baixar en cotxes particulars. Aquest fet es va notar en acabar la celebració, ja que hi va haver més cues que altres anys per sortir de Barcelona. Cal destacar-ne, però, l'ambient festiu i la presència de públic heterogeni a favor de la independència.



El tram berguedà es va començar a omplir d'hora, molt abans de les 3 de la tarda. 25 voluntaris de l'ANC de la comarca i en col·laboració d'altres de Gràcia van tenir cura de vetllar pel bon desenvolupament de la celebració. La gran afluència de persones va fer que dues hores abans de l'inici de l'acte ja no quedessin samarretes per vendre a la parada de l'Assemblea del carrer València.



El Castellers de Berga van ser els encarregats d'amenitzar els prolegòmens de la jornada. Després de la marató de 10 d'hores d'aquest dissabte per alçar pilars en 7 indrets emblemàtics del Berguedà, ahir, ja recuperats de l'esforç, van tornar a ser a la Diada i van alçar diferents pilars i castells. Entre aquests, hi havia Joan Farguell, el seu cap de colla, que va explicar a Regió7 que és un assidu de les diades. «No podem estar més contents. Vam començar que era una utopia que ens prenien per bojos amb això de la independència. I últimament, pel que ens està fent l'estat espanyol, s'ha creat un moviment que és imparable. Només per això ja és un orgull venir aquí cada any».



Una altra de les veus amb accent berguedà de la Diada va ser Conxita Buesa, germana carmelita Vedruna. Va voler ser a la jornada d'ahir com fa cada any per «testimoniar que no tenim por i que volem un país on tothom sigui lliure, visqui en pau i pugui ser feliç».



Un cas singular és el de Sílvia Gómez, veïna de Madrid que fa 16 anys que viu a Catalunya. Va ser al tram del Berguedà perquè el seu home va treballar a Bagà. En el temps que fa que viu a Catalunya ha après català i s'ha fet independentista. «Volia anar a viure a l'estranger i vaig venir aquí», va dir fent broma.