«La Diada del 2018 ja hauria de ser per celebrar el nou estat independent»

En Marc Amat és un jove de 22 anys d'Olesa que va voler ser present a la manifestació d'ahir. «Clarament, el punt més emotiu ha estat el minut de silenci en record de les víctimes dels atemptats. Veure al teu davant un milió de persones i sentir un silenci sepulcral és realment colpidor. El punt àlgid, sense cap mena de dubte, ha estat el Cant dels Segadors, que ha trencat el silenci», va dir. Segons va afegir, «espero realment que sigui la darrera diada amb una manifestació per demanar el referèndum. La Diada vinent, la manifestació ja ha de ser per celebrar el nou estat independent». Un cop més, va concloure, «un milió de catalans i catalanes, hem sortit al carrer de manera ordenada, pacífica, festiva i riallera. Hem demostrat els nostres valors, la nostra determinació i la manera de fer. És una gran bombona d'oxigen de cara a l'1-O».