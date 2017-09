«Tot el procés que està vivint Catalunya, des del País Basc es veu amb molta enveja, però sana»

«Ho havia vist per la televisió, però no m'imaginava que fos tan impressionant». Begoña Fernández és guipuscoana, i ahir va voler ser a la Diada. No hi havia estat mai, «i ara m'adono que això s'ha de viure». Hi va assistir acompanyada de Josep Garcia, un veí d'Artés que aquests dies l'ha acollit a casa seva per l'amistat que tenen després que fa uns anys es van conèixer en un viatge. Fernández assegurava que «gran part del poble basc veu el procés català amb molta enveja, sana, però amb enveja per com s'està portant tot, per l'autenticitat dels dirigents polítics que teniu, i per la unitat que demostreu». Per a l'ocasió, es va posar una samarreta amb l'escrit «Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir», que va fer famós un mossèn basc, i que Fernández equiparava a la reivindicació que ahir es defensava a la Diada. «Espero que aquesta sigui l'última», va concloure.