La CUP diu que els seus alcaldes no aniran a declarar davant de la Fiscalia

La CUP ha emès aquest dimecres un comunicat en què assegura que els seus alcaldes no aniran a declarar davant de la Fiscalia. L'afirmació arriba després que el fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, hagi ordenat investigar els 712 alcaldes que han mostrat el seu suport a l'organització del referèndum independentista de l'1-O i hagi demanat a les fiscalies territorials que els citin a declarar com a investigats. Al comunicat, els cupaires emplacen la resta de forces polítiques a "fer el mateix" a l'empra de la llei del Referèndum. Les candidatures municipals de la CUP també denuncien que la fiscal general "no pot ordenar la detenció" dels alcaldes que no compareguin: "ordenant aquestes detencions sobrepassaria el seu límit competencial vulnerant els drets fonamentals".