La Sindicatura de Comptes detecta importants irregularitats en la gestió del 112

La Sindicatura de Comptes ha detectat importants irregularitats comptables i administratives al CAT112, el centre que gestiona les trucades a emergències, els anys 2014 i 2015. En un informe, assegura que els comptes del 2014 no són del tot reals, que es van pagar complements salarials fora de conveni i que hi ha alguns contractes perseguibles judicialment.

El balanç del CAT112 el 31 de desembre del 2015 era de 4,9 milions d'euros, amb un decrement del 2% respecte al del 2014. La liquidació del pressupost del 2014 presenta uns ingressos de 9 milions d'euros i unes obligacions reconegudes de 8,1 milions d'euros, i la del 2015 presenta uns drets liquidats de 8,5 milions d'euros i unes obligacions reconegudes de 8,4 milions. L'opinió de la sindicatura és que els comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del CAT112, ni dels resultats, ni dels fluxos d'efectiu ni de la liquidació pressupostària. L'informe recrimina que el centre aplica el pla general de comptabilitat del 2007, tot i que hauria d'aplicar el pla general de comptabilitat pública de la Generalitat.

Es constata que el CAT112 compensava la totalitat de les despeses d'explotació amb transferències corrents, contràriament a les lleis de pressupostos de la Generalitat per als exercicis 2014 i 2015, que estableixen que no s'han de considerar les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes d'immobilitzat. La sindicatura considera que la compensació correcta implicaria unes pèrdues de 524.727 euros l'exercici 2014 i de 121.545 euros el 2015. També es critica que el CAT112 va finançar immobilitzat mitjançant transferències corrents per 240.729 euros el 2014 i 9.338 euros el 2015. Igualment es constata que en els comptes de l'exercici 2015 es van imputar despeses meritades en l'exercici 2016 per 81.247 euros.

En els exercicis 2014 i 2015, les retribucions del personal del CAT112 incloïen complements salarials que no estaven previstos en el VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.