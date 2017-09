Vuit anys de presó per a un exmonitor dels Maristes que va difondre pornografia infantil

L'Audiència de Barcelona va condemnar ahir a vuit anys de presó per haver difós pornografia infantil un exmonitor de l'escola Maristes de Sants de Barcelona que està en espera de ser jutjat de nou, acusat d'abusar sexualment de quatre alumnes del centre.

En la seva sentència, la secció setena de l'Audiència de Barcelona condemna també a vuit anys de llibertat vigilada Terenci G. per un delicte de difusió de pornografia infantil i li prohibeix exercir qualsevol professió o ofici, retribuït o no, que comporti contacte directe amb nens durant els cinc anys posteriors a la seva condemna de presó.

El condemnat, el cas del qual va sortir a la llum el febrer del 2016, en ple escàndol per l'al·luvió de denúncies per abusos sexuals contra professors de l'escola Maristes de Sants, està en espera d'un altre judici en el qual afronta una pena de 16 anys i vuit mesos de presó per haver abusat sexualment de quatre nenes d'aquest centre educatiu, del qual era monitor de menjador, entre el novembre i el desembre del 2015.

L'exmonitor va ser detingut arran d'una denúncia presentada per la mateixa escola i per les queixes de les famílies de les víctimes, i va quedar en llibertat provisional després de passar a disposició judicial, encara que posteriorment el jutge va acordar-ne l'ingrés a presó perquè en l'escorcoll del domicili es va comprovar que tenia descarregat abundant material pornogràfic infantil.

L'Audiència de Barcelona considera provat que, entre els anys 2014 i 2015, l'acusat va participar en xarxes d'intercanvi d'arxius fotogràfics i videogràfics en els quals apareixien menors, la majoria dels quals, nenes, en actituds sexuals explícites.

En els escorcolls als dos domicilis de l'acusat -que va haver de canviar d'habitatge per l'ordre d'allunyament que se li va imposar per les denúncies-, es va confiscar a l'acusat material informàtic que incloïa prop de 5.000 fotografies i més de 300 vídeos de pornografia infantil.

A més, segons la sentència, s'ha comptabilitzat que el condemnat mantenia converses amb més de 180 usuaris a la xarxa, amb l'únic objectiu d'intercanviar pornografia infantil utilitzant diferents noms.