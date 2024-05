El Senat aprova en comissió el veto a la llei d'amnistia

La comissió Constitucional i de Justícia del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dijous el veto a la llei d'amnistia, pas previ per tombar la proposta al ple i retornar-la al Congrés. La comissió ha debatut dos vetos. Un del grup mixt (integrat per Vox i UPN), que ha sigut rebutjat, i un altre del grup popular, que ha prosperat amb 18 vots a favor i 14 en contra.

Superat el pas per la comissió, la llei d'amnistia queda pendent debat i eventual aprovació en la sessió plenària del Senat que tindrà lloc el 14 de maig, dos dies després de les eleccions al Parlament. Posteriorment, la llei tornarà al Congrés, on podria ser aprovada amb els suports del PSOE, Sumar i els diferents grups independentistes i d'esquerres.