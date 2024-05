Mascort es compromet amb els regants del Llobregat a compensar les pèrdues per la llavor que no puguin plantar

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, s'ha compromès amb els regants del Llobregat a compensar-los les pèrdues que puguin tenir per la llavor que hagin comprat i que no puguin plantar per manca d'aigua. Així ho ha explicat a l'ACN Xavi Oliva, membre dels regants, després de la reunió que representants del col·lectiu han mantingut aquest dijous a la tarda amb el conseller. Els regants denuncien que la quantitat d'aigua que el Govern ha decidit per al desembassament del juny és insuficient per mantenir els cultius (4,4 hectòmetres cúbics aquest any davant dels 6,7 de l'any passat), però després de la reunió, que valoren de forma positiva, creuen que es poden "arriscar" a fer una plantada "una mica més valenta".

Els regants han de comprar ara el planter del que vulguin cultivar per plantar-lo al juliol. És, per tant, una inversió que comporta un cert risc, perquè en funció de la quantitat d'aigua que es desembassi pel juny, podran plantar-lo tot o no.

La proposta de compensació de Mascort permet afrontar aquesta inversió amb una mica més de garanties, perquè en cas de no poder plantar tot el previst podran recuperar part de la inversió, segons ha explicat Oliva.

Cal recordar que ahir dimecres una vintena de tractors provinents del Baix Llobregat van tallar totalment la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la seu del Departament d'Acció Climàtica, després que el Govern anunciés dimarts que aixecava l'emergència per sequera que estava en vigor des del febrer.

Els agricultors lamenten que amb l'estat d'excepcionalitat continuen tenint restriccions. La junta de la comunitat de regants del Canal de la Dreta del Llobregat va organitzar la protesta contra el que consideren un "repartiment injust de l'aigua" de rec per als propers mesos que asseguri la supervivència dels cultius.