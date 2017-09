Puigdemont avisa en l'inici de la campanya que l'1-O es votarà i es «posarà llum a la foscor»

El President català, Carles Puigdemont, va fer ahir una crida a votar en el referèndum de l'1-O per «posar llum a una foscor» i a convèncer «els que dubten», i va llançar una advertència: «A menys de 20 dies, algú creu sincerament que no votarem? Doncs clar que votarem!». Puigdemont es va expressar ahir en l'inici de campa-nya pel sí en un ple Tarraco Arena de Tarragona, davant més de 9.000 persones. Centenars de persones van quedar sense poder accedir al recinte. La subdelegació del govern central a Tarragona havia informat hores abans els responsables del recinte que la celebració de l'acte era «il·legal.

En la prèvia de l'acte, a més dels càntics d'«independència», «votarem» i «on són les paperetes?», un dels crits més repetits va ser el de «Ballesteros, dimissió», en al·lusió a l'alcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, no predisposat a posar urnes el proper primer d'octubre.

Durant l'acte, Puigdemont va destacar la «unitat» amb la qual l'independentisme arriba a l'1-O, malgrat que els contraris a la secessió van augurar el contrari, va explicar el president. «Però quin país es pensen que som? Quina gent es pensen que som els catalans?», va exclamar.

«Tota aquesta gent que ens deien que no podíem fer això –va afegir–, ara ens diuen que l'1-O no votarem. Què creieu que passarà? Clar que votarem!», va insistir. Puigdemont va deixar clar que la independència «no és per canviar el nom del país o fer el mateix que el país anterior, perquè per això no ens hi posaríem. A Catalunya viurem i deixarem viure. I l'1-O quedarà ben clar».

Però el President va demanar als independentistes que convencin els ciutadans indecisos que dubten si anar a votar l'1-O, en un context en el qual els partits no independentistes han rebutjat fer campanya sobre el referèndum i defensen a més que no s'hi participi.

«Digueu-li a tothom que tingui dubtes que l'1-O que tindran una elecció senzilla, que no apostin pels que ens volen deixar a les fosques. Sortim al carrer i agafem una papereta de les moltíssimes que hi haurà a disposició. Que agafin una papereta i que no només votin, sinó que decideixin posar llum a una foscor que fa massa anys que dura», va asseverar Puigdemont. Perquè els catalans, va afegir, «som demòcrates, no perseguim urnes ni paperetes, no tanquem webs que demanen anar a votar, no perseguim alcaldes, no intimidem mitjans que volen informar i no tenim clavegueres de l'Estat per perseguir líders polítics». I va apuntar: «I a Catalunya no tanquem el llum. Ni els col·legis electorals ni la gent vulnerable».

Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va considerar que «el 'sí' està molt mobilitzat» i per això creu «molt important» que els independentistes «contribueixin a mobilitzar el 'no' en aquest referèndum». Així, Junqueras creu que animant el vot contra la independència «s'estarà demostrant que això va de democràcia». «El que separa el 'sí' del 'no' és molt important, però el que els uneix és la democràcia, la dignitat i el dret a vot», va afegir.

La coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal, va al·ludir al president del Govern: «Rajoy, votarem l'1-O. No ens valen les amenaces ni tenir por. No ens podran tallar la llum (dels col·legis electorals), perquè la foscor són ells. I la llum, la il·lusió i l'esperança omplirà les urnes l'1-O».

La dirigent de Moviment d'Esquerres (MES) -escissió del PSC- i diputada de JxSí, Marta Casamitjana, va carregar contra els que parlen «en nom de tot el socialisme catalanista», mentre que el president de l'ANC, Jordi Sànchez, va recordar que els dirigents independentistes tenen «querelles, inhabilitacions o sancions, però qui té un problema és Rajoy. L'1-O votarem de forma clara i inequívoca». Durant l'acte del Tarraco Arena també van intervenir Quim Arrufat (CUP), Antoni Castellà (JxS), Marta Rovira (JxS), Jordi Cuixart (Òmnium) i Neus Lloveras (AMI).