'El Punt Avui', Vilaweb, Racó Català i El Nacional reben la visita de la Guàrdia Civil

El TSJC està notificant als diversos mitjans digitals privats l'ordre de no publicar els anuncis institucionals del referèndum. Concretament, dos agents de paisà de la Guàrdia Civil han lliurat a 'El Punt Avui', Vilaweb, Racó Català i El Nacional el requeriment en què se'ls adverteix que incorreran en responsabilitats penals en cas de difondre la campanya institucional de l'1-O. Des d'aquesta matinada, però, la publicitat institucional ja no apareix als mitjans perquè va vèncer el període contractat pel Govern. Segons ha pogut saber l'ACN, l'executiu català té previst llançar aquest divendres un nou anunci. El Tribunal Constitucional ja ha enviat requeriments als mitjans públics de la CCMA demanant la retirada dels anuncis sobre el referèndum.

Amb l'inici de la campanya electoral es difondrà un nou espot institucional malgrat les advertències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En l'espai, s'explica que hi ha convocat un referèndum per a l'1 d'octubre, que els col·legis obriran de les 9h a les 20h i que es podrà votar tant amb el DNI com el carnet de conduir, igual que en les eleccions habituals. Així mateix, l'anunci dirà que la Generalitat informarà dels locals on es podrà votar.

Fins aquesta passada mitjanit s'ha difós a través de diversos mitjans l'espot en què es veia la bifurcació d'unes vies de tren i es cridava a la participació amb el missatge "Ara més que mai el futur de Catalunya és a les teves mans".

Llistat de mitjans que han inserit publicitat



Precisament, aquest dijous, el TSJC ha demanat al cap de la Unitat Policial Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya que, amb la "major brevetat", digui quins mitjans de comunicació han inserit "publicitat o propaganda del referèndum". Un cop verificat, s'ha procedit a fer el requeriment per cessar de publicitar el referèndum i advertir de les "eventuals responsabilitats en què puguin incórrer".