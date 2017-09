Querella contra els presidents de l'AMI i l'ACM

? La Fiscalia ha presentat una querella contra la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, i contra el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, per promoure i organitzar el referèndum a través dels alcaldes. La querella, que es va presentar ahir davant el TSJC, demana al jutge que, com a mesures cautelars, ordeni el tancament de les pàgines web de les dues organitzacions municipalistes, fixi una fiança als dos polítics i dirigeixi un ofici als alcaldes perquè «imparteixin les instruccions precises» per tal d'impedir la celebració del referèndum, prohibint la col·locació de cartells i retirant els que ja estiguin penjats. Igual que als membres del Govern català, la Fiscalia acusa Lloveras i Buch dels delictes de desobediència, malversació i prevaricació.