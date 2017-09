Renfe llança la seva major oferta d'ocupació: 675 places

Renfe ha obert un procés de selecció per incorporar 675 treballadors. Aquesta és la major oferta d'ocupació des de la seva constitució com a operadora el 2005, segons ha informat la companyia.

Una part d'aquestes contractacions correspondrà a consolidació d'ocupació temporal i, l'altra, a noves contractacions en virtut de la taxa de reposició inclosa en els processos de sortida voluntària.

Així, del total de 675 nous treballadors, 375 llocs seran per a maquinistes, 115 per a operadors comercials, i 115 més per a operadors de manteniment i fabricació.

Els altres setanta llocs es destinaran a quadres tècnics i personal d'estructura, en els que s'ofereixen càrrecs per a diferents títols universitaris.

La tercera oferta en dos anys

La nova i històrica oferta d'ocupació de Renfe succeeix a les dues posades en marxa en els últims anys. Al juny de 2015, la companyia va llançar la primera després de la crisi, per la qual va incorporar a 75 treballadors i al maig de 2016, una segona per 522 empleats.

Aquests processos de contractació succeeixen a plans de sortida voluntària de l'operadora, i conformen el pla d'ocupació que Renfe, de la mateixa manera que Adif, van pactar amb els seus sindicats en els seus últims convenis col·lectius.