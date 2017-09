El gihadista supervivent a l'explosió d'Alcanar declara per segon cop a l'Audiència

Mohammed Houli Chemlal, únic supervivent en l'explosió del xalet d'Alcanar que usava la cèl·lula gihadista dels atemptats a Catalunya, va declarar ahir per segon cop davant del jutge de l'Audiència Nacional que investiga els atacs, Fernando Andreu.

Segons fonts jurídiques, Houli va ser traslladat ahir des de la presó a la seu de l'Audiència Nacional per declarar una vegada més i aclarir alguns aspectes de la investigació, el secret de sumari de la qual va prorrogar ahir el jutge Andreu durant un mes més.

Houli va ser qui el 22 d'agost va confessar davant del jutge els plans per atemptar de la cèl·lula que va dur a terme els atacs a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Així, va explicar que la cèl·lula esperava que s'assequessin els explosius que estaven fabricant a la casa d'Alcanar amb els 500 litres d'acetona que havien comprat a inici de mes, per cometre un atac de gran envergadura en monuments i esglésies de Barcelona, com la Sagrada Família. Houli, que va ingressar a presó preventiva després de prestar declaració davant del jutge, va explicar que els altres membres de la cèl·lula l'havien informat que encara no estaven preparats per als atacs, perquè havien d'assecar els explosius.

El seu propòsit era, posteriorment, traslladar els explosius en furgonetes per fer-los detonar en esglésies de Barcelona, entre les que havien mencionat la Sagrada Família per ser el monument més conegut de la capital catalana.