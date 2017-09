La Policia Local atura un acte de Gabriel a Vitòria prohibit pel jutge

La policia va interrompre ahir a Vitòria un acte de la portaveu de la CUP al Parlament, la sallentina Anna Gabriel, després que un jutge el considerés il·legal en compliment de la resolució del Tribunal Constitucional sobre el referèndum de Catalunya.

Gabriel, convidada per la plataforma Ascatasunera creada per donar suport el referèndum, va iniciar la seva intervenció al centre cívic Aldabe moments després que el jutge decretés la suspensió de l'acte a instàncies de la Delegació del Govern al País Basc.

La conferència va tirar endavant perquè els organitzadors no havien rebut la notificació, però 40 minuts després la Policia Local es va personar al lloc per comunicar la suspensió i van donar uns deu minuts als promotors de l'acte per suspendre'l. L'abandonament de la sala, atapeïda de gent, es va produir sense incidents i entre crits d'independència, i els assistents, amb Gabriel al capdavant acompanyada de parlamentaris i càrrecs públics d'EH Bildu, es van concentrar en una plaça exhibint paperetes de l'1 d'octubre.