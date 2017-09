L'explosió en una fleca de Barcelona deixa 21 ferits, un d'ells en estat crític

Un total de 21 persones van resultar ferides ahir al matí, la majoria d'elles de caràcter lleu, tot i que una està en estat crític, com a conseqüència d'una forta deflagració que es va produir en un forn de pa de Barcelona. L'explosió es va produir entre les set i les vuit del matí en un forn del carrer de la Marina, al barri del Fort Pienc de la capital catalana.

El Servei d'Emergència Mèdiques de Catalunya va assegurar que l'explosió de la caldera del forn d'aquest establiment va provocar dotze ferits lleus (sis d'ells traslladats a centres sanitaris i sis atesos in situ), vuit de caràcter menys greu i un d'ells crític, la majoria per inhalació de fum. Inicialment, l'Ajuntament de Barcelona havia precisat que eren set les persones ferides, però el Servei d'Emergències Mèdiques va elevar poques hores després el nombre de ferits.

Com a conseqüència de la deflagració, es va generar una columna de fum que va obligar els serveis d'emergència a confinar els veïns del bloc on es va produir l'explosió, encara que l'incendi es va poder apagar ràpidament i després va procedir a ventilar la zona. La deflagració també va provocar danys al local annex al forn i va obligar a mobilitzar dotze dotacions dels serveis d'emergència.

L'explosió, de la que encara s'investiguen les causes, no va malmetre de manera important l'estructura de l'edifici, però ahir a la tarda encara no era habitable perquè es va quedar sense els serveis de subministrament bàsics, com llum, gas i aigua. De fet, la calor i les flames provocades per la deflagració van fondre literalment part de les canonades de subministrament i desaigües, segons van informar fonts properes als equips d'emergències.

«Ha estat una explosió molt gran». Així s'expressava ahir davant dels mitjans de comunicació Isabel Vázquez, una veïna que viu davant l'establiment afectat. «Estàvem al llit, ens acabàvem de llevar i el meu marit ha dit: 'Un atemptat!' I jo he dit: 'La Sagrada Família'», va afegir. I és que l'establiment es troba a 15 minuts a peu de la basílica d'Antoni Gaudí, un dels objectius de la cèl·lula terrorista responsable dels atemptats a les Rambles de Barcelona i a Cambrils de fa tot just un mes.

Fundada l'any 1868, La Estrella és possiblement la fleca més antiga del barri Fort Pienc de Barcelona. L'actual família que porta el negoci hi està implicada des del 1934 i és un establiment emblemàtic del veïnat, ja que no només és una fleca i pastisseria, sinó que també ofereix servei de degustació i cafeteria, fet pel qual molts veïns hi acostaven esmorzar o fer un mos a l'hora de dinar.

Situada al xamfrà del carrer de la Marina amb Ausiàs March, La Estrella és veïna de la botiga d'alimentació Cot. El seu propietari, Antoni Cot, ja estava des de primera hora d'ahir valorant els desperfectes que ha patit el seu negoci. «En tenim per mesos», va assegurar en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.

Les destrosses no només han estat causades per l'explosió i posterior incendi, sinó per la fuita d'aigua que ha malmès productes i maquinària.