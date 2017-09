Puigdemont s'envolta d'alcaldes per alertar Rajoy que «no subestimi la força de Catalunya»

Van entrar per la porta del darrere de l'ajuntament de Barcelona i van sortir pocs minuts després per la porta gran a la plaça de Sant Jaume, en direcció al palau de la Generalitat, entre crits de «No esteu sols», «Votarem» i «Independència». Més de 700 alcaldes que la Fiscalia General de l'Estat ha citat a declarar per donar suport al referèndum de l'1-O van participar ahir en un acte de reafirmació de la seva voluntat de tirar endavant la consulta.



Hi havia una nombrosa representació d'alcaldes de la regió central. Entre ells, els de totes les capitals de comarca: Valentí Junyent, de Manresa; Montse Venturós, de Berga, que a més a més va intervenir al palau de la Generalitat; David Rodríguez, de Solsona; Marc Castells, d'Igualada; Albert Batalla, de la Seu d'Urgell i Albert Piñeira, de Puigcerdà.



Si l'objectiu era insuflar moral als alcaldes i alcaldesses davant els embats judicials, es pot donar per fet que en van rebre una bona dosi. La plaça era plena i les mostres de suport als alcaldes no van arribar només del President, Carles Puigdemont; de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; del vicepresident, Oriol Junqueras; i de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Durant el curt recorregut que va de l'edifici de l'Ajuntament al de la Generalitat van ser aclamats pels milers de persones que hi havia a la plaça. Els alcaldes van respondre brandant les seves vares i afegint-se als crits. Per uns moments, la solemnitat va estar a punt d'anar-se'n en orris. L'escena es va repetir un cop va acabar l'acte institucional a la galeria gòtica del palau de la Generalitat de Catalunya.



La mobilització va estar precedida per dos actes solemnes en suport i solidaritat amb els alcaldes citats per la Fiscalia: el del President català, Carles Puigdemont, al palau de la Generalitat, i el de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a l'ajuntament de la capital.



Puigdemont, davant els centenars d'alcaldes sobiranistes drets a la galeria gòtica de palau, va advertir el govern i l'Estat que «no subestimin la força del poble de Catalunya» en la seva ferma determinació de decidir el seu futur polític. «Poden tenir lleis, tribunals, BOE... però no tenen una cosa, el poble de Catalunya», va proclamar. El President català va denunciar el «comportament antidemocràtic» de l'Estat, que «ha confiscat llibertats fonamentals», i davant d'això va receptar com a «única resposta possible: més democràcia i més llibertat».



Malgrat la prohibició del Constitucional, Puigdemont va recalcar que l'1 d'octubre els catalans votaran en el referèndum, «no només perquè hi tenim dret i perquè és legal, sinó perquè escoltem el poble de Catalunya, que vol votar. I tant, que votarem!», va dir. Davant aquesta exclamació del President català, els batlles, vara en mà, van corejar des de la galeria gòtica de palau «Votarem, votarem, votarem», crits que es van poder sentir des del carrer i als quals es van afegir els assistents.



Prèviament es va celebrar una recepció a l'ajuntament de Barcelona en la qual l'alcaldessa, Ada Colau, va afirmar que l'Estat «persegueix i intimida» els alcaldes pel seu suport al referèndum. Va assegurar que «això no va d'independència sí o no», sinó de «drets i llibertats» que «defensarem com un sol poble» per damunt de totes les diferències. «Avui som aquí per dir que no esteu sols, avui som tots alcaldes de Catalunya», va dir.



L'acte amb els alcaldes sobiranistes va ser convocat per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).



La presidenta de l'AMI, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va denunciar la «persecució judicial» del procés i dels alcaldes. Per la seva part, el president de l'ACM, Miquel Buch, de Premià de Mar, va assegurar que «avui tots hi som. El Govern, el Parlament i el món local som un. Som un!», va exclamar. Lloveras i Buch, acompanyats pels més de 700 alcaldes, es van conjurar per blindar el referèndum. Els dos dirigents municipalistes també han estat denunciats per la Fiscalia.