El conseller Jordi Turull fa una crida a participar al refèrendum a Berga

El conseller de la Presidència Jordi Turull, va fer una crida a la participació al referèndum per l'autodeterminació convocat pel Govern català per a l'1 d'octubre. I ho va fer davant d'un auditori de més de 200 persones que van omplir el pavelló de Suècia en un acte pel sí organitzat pel PDeCAT al Berguedà. També hi van intervenir el president comarcal del PDeCAT, Jordi Selga, el de la Catalunya Central, David Font, i el diputat Antoni Balasch.



Jordi Turull va fer una crida a la participació a l'1-O assegurant que la gent no ha de tenir por i demanant «molta confiança en el Govern». El conseller de la Presidència va dir que el dia del referèndum «ara no només ens hi juguem fer un país millor, sinó que també som cridats a salvar la democràcia. Ara només depèn de nosaltres», i va demanar mantenir «el tsunami democràtic»: la mobilització dels ciutadans. Turull també es va referir «als atacs» que arriben per part dels diferents poders de l'estat espanyol, policial, judicial i executiu. «Al final la famosa Constitució és un simulacre democràtic». Va assegurar que l'estat espanyol «ha dut a terme una mesura que només aplica Corea del Nord», bloquejar pàgines web proxy habilitades pel Govern català de cara a l'1-O per esquivar el tancament de les anteriors que havia activat i que també havien estat tancades.



Jordi Turull va convidar els assistents a l'acte de Berga «a no caure en les provocacions» i a mantenir una actitud serena, determinada, pacífica i riallera, i va assegurar que «som la generació que pendrem la decisió més important en aquest país dels darrers 300 anys». En aquest sentit va dir que, més enllà de la celebració, del referèndum «el repte és aplicar el que en surti».

'Xocobutlletes' per al Govern



El conseller Jordi Turull jugava a casa, anit. El dirigent català coneix el Berguedà i l'Alt Urgell, ja que fa anys que estiueja a Josa. Somrient i desimbolt, va saludar veïns de Gósol que coneixia. I en la seva intervenció al pavelló de Suècia de Berga va recordar el desaparegut mossèn Josep Maria Ballarín, vicari gosolà de Ramon Englarill.



El que segurament no s'esperava era que el pastisser de Berga Albert Dorna li lliurés una bossa de xocobutlletes, la seva creació dolça feta amb xocolata blanca i sucre que reprodueix exactament les paperetes més buscades de la història de Catalunya. El conseller Jordi Turull es va mostrar encantat amb aquest regal del pastisser de cal Dorna. A més, li va explicar que a la pastisseria de la família del President, Carles Puigdemont, a Amer, hi fan un dolç amb urnes amb un sí. Turull va marxar cap a Barcelona amb una bossa al seu cotxe oficial plena de xocobutlletes berguedanes. I va dir a Albert Dorna que les donaria als seus companys del Govern de la Generalitat i al President, és clar.