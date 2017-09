ERC reclama suspendre les comissions de l'Ajuntament de Barcelona davant de "l'estat d'excepció"

El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha reclamat suspendre la celebració de les comissions del consistori que han de tenir lloc durant aquest dimecres davant de "l'estat d'excepció" que està patint, al seu parer, Catalunya. "Hem demanat suspendre les comissions perquè això és un estat d'excepció que no tolerarem", ha comunicat via Twitter.

En tot cas, els republicans no hi ha assistiran. Aquest matí està prevista la comissió de Presidència i Seguretat, on precisament es tracten algunes iniciatives relatives a l'1-O, a l'acord entre Ajuntament i Generalitat per poder votar i també al paper de la Guàrdia Urbana. Bosch també ha repiulat crides a la mobilització davant del departament.