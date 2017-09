Manresa i Santpedor insten la Fiscalia a no obligar la Policia Local a fer funcions judicials

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va signar ahir un escrit adreçat a la Fiscalia provincial de Barcelona en què demanava que deixi sense efecte la instrucció en què s'ordena a la Policia Local de Manresa que exerceixi funcions de Policia Judicial i, entre altres actuacions, faci informes o atestats en relació amb les activitats preparatòries del referèndum de l'1 d'octubre i porti a terme accions com requisar urnes, sobres electorals, impresos o propaganda electora i altres materials.



Junyent considera que la instrucció 1/2017 entra en contradicció flagrant amb l'acord de la Comissió Nacional de la Policia Judicial, que estableix que només portaran a terme aquestes funcions els cossos que formen part de les Unitats Orgàniques de la Llei de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, és a dir, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les Policies Autonòmiques.



Per la seva banda, Santpedor també s'ha sumat a la campanya impulsada per l'ACM, en contra de la instrucció de la Fiscalia a les policies locals, i defensa que aquest cos no ha de fer funcions de policia judicial de cara a l'1-O. L'alcalde, Xavier Codina, també va enviar una carta a la Fiscalia.