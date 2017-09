Terratrèmol a Mèxic: Moren 20 nens després ensorrar-se una escola a Ciutat de Mèxic

Almenys 20 nens i dos adults van morir, i altres 38 persones estan desaparegudes, en una escola que es va ensorrar al sud de Ciutat de Mèxic a causa del terratrèmol que va sacsejar el centre del país, ha informat el president Enrique Peña Nieto.



Peña Nieto va acudir al Col·legi Enrique Rebsamen, un de la trentena d'edificis que es van col·lapsar a la capital a causa del terratrèmol de magnitud 7,1 en l'escala de Richter. Acompanyat del cap del Govern de Ciutat de Mèxic, Miguel Ángel Mancera, el mandatari va declarar que 30 menors i vuit adults estan desapareguts.





El Presidente @EPN recorrió la zona de derrumbe en la Escuela Enrique Rébsamen en la Ciudad de México. #FuerzaMéxico pic.twitter.com/NgBeGDyPDk — Presidencia México (@PresidenciaMX) September 20, 2017

Va afegir que més de 500 membres de l'Exèrcit i de la Secretaria de Marina, així com 200 de Protecció Civil, tracten de trobar supervivents entre les ruïnes del col·legi, on 14 nens ja han estat trets amb vida de la runa.A través de les xarxes socials, els veïns sol·liciten tot tipus d'estris, com bateries, llanternes i ampolles d'aigua, per donar suport a les tasques dels equips de rescat en els voltants de l'escola, que s'ha convertit en un dels llocs mes commovedors en les tasques de salvament.El tremolor s'ha produït a les 13.14 hora local (18.14 GMT), dues hores després d'efectuar un simulacre commemoratiu del poderós tremolor de fa exactament 32 anys (19 de setembre 1985), de magnitud 8,1 i que va deixar milers de morts a la capital.També va passar 12 dies després del sisme de magnitud 8,2 registrat el 7 de setembre, el més poderós des de 1932 al país, que va deixar 78 morts en l'estat d'Oaxaca, 16 a Chiapas i 4 a Tabasco, fins a un total de 98 .