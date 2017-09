La CIA afirma que no té constància de la nota d'avís d'alerta terrorista als Mossos d'Esquadra

Els serveis d'intel·ligència dels Estats Units asseguren que no els consta cap comunicació entre el National Counterterrorisme Center (NCTC) nord-americà i els Mossos d'Esquadra, ni tampoc amb el CITCO, que és el centre d'intel·ligència contra el terrorisme i el crim organitzat. El NCTC és l'encarregat de coordinar les agències d'intel·ligència dels Estats Units, entre les quals hi ha la CIA, i que, segons va publicar El Periódico, va alertar la policia catalana sobre un possible atemptat terrorista a la Rambla durant l'estiu.

Aquesta és la conclusió que es desprèn d'una carta enviada per l'Oficina Nacional d'Intel·lgència dels Estats Units a petició d'un ciutadà. Aquest ciutadà, que, segons publicava ahir elnacional.cat, es vol mantenir en l'anominat, va demanar la informació atent-se a una llei federal, la Freedom of Information Act (FOIA), i la resposta que va obtenir va ser que a la CIA no li consta cap document sobre la possible comunicació entre la NCTC i la policia catalana el 25 de maig i amb el CITCO el 21 d'agost, dies en els quals suposadament s'haurien realitzat aquestes comunicacions.