L'Estat avisa als directors d'instituts: Permetre actes vinculats a l'1-O suposarà 'responsabilitats penals'

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha avisat als directors d'instituts que no poden permetre actes vinculants amb el referèndum de l'1-O i els adverteix que podrien incórrer en responsabilitats "penals" si ho fan.

Ho ha fet en una carta dirigida als directors dels instituts d'educació secundària, on diu que és el "deure" dels poders públics complir amb les resolucions del Tribunal Constitucional (TC), que recorda que va suspendre tant la llei del referèndum com la convocatòria del mateix.

Per això, diu als directors que no poden portar a terme cap actuació, ni que sigui de forma "tàcita", que permeti l'ús dels edificis per a l'1-O i alerta que fer-ho podria incórrer en delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públic. Afegeix que el compliment d'eventuals instruccions dictades per qualsevol autoritat política o administrativa "no els eximiria" d'aquestes responsabilitats.