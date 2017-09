Maria arriba amb aiguats i inundacions a la zona més oriental de Cuba

El poderós huracà Maria ha causat pluges intenses a intervals, fortes marejades i lleugeres inundacions a la ciutat de Baracoa, a l'extrem més oriental de Cuba, que es mantenia en alerta ahir davant el pas devastador de la tempesta pel Carib.

Les autoritats de la primera vila fundada per espanyols a l'illa van activar mitjans de transport per, si fos necessari, evacuar els habitants del moll de Baracoa, on el mar va penetrar diversos metres.

Aquesta zona va ser castigada pel recent huracà Irma i va estar entre les més colpejades per Matthew, el cicló de categoria 4 en l'escala Saffir-Simpson que l'octubre del 2016 va devastar aquesta ciutat colonial.

El primer secretari del governant Partit Comunista de Cuba a Baracoa, Tony Matos, va dir al diari estatal Joventut Rebel que es van prendre totes les mesures per traslladar a llocs segurs la població d'aquesta zona, a més de preservar béns i recursos econòmics.