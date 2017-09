Dia clau per aclarir qui controlarà els Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre

El director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat i coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha convocat per a avui a la tarda la primera reunió de coordinació dels cossos de seguretat sobre l'1- O, al qual ha d'assistir el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Aquesta reunió serà la primera que se celebrarà després que el fiscal en cap del Tribunal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, designés Pérez de los Cobos «director tècnic» per coordinar els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per impedir la celebració del referèndum que vol celebrar la Generalitat i que està suspès pel Tribunal Constitucional.

D'aquesta manera, a la reunió, de la qual encara s'ha de concretar el lloc de celebració, hi participaran el responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, i el cap de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, a més de Trapero i Pérez de los Cobos.

D'altra banda, fonts consultades per Efe apunten que hi haurà una nova reunió de coordinació demà a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on és previst que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, entregui un informe jurídic de la Generalitat com a resposta a l'ordre del ministeri de l'Interior, que assumeix la coordinació dels Mossos a l'operatiu de l'1-O.

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, va dir dissabte que el cap dels Mossos «no pot acceptar que sota el paraigua de la coordinació es pretengui dirigir el cos» a través d'un comandament del ministeri de l'Interior.

En aquest sentit, el Portaveu del Govern, Jordi Turull, va assenyalar ahir que el «comandament màxim, la coordinació màxima dels Mossos d'Esquadra és de la Generalitat», i que el Govern té «tota la confiança» en Trapero.