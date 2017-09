Tapen amb lones el Piolín del vaixell de la Policia Nacional

El Piuet, el Daffy (Piolín i Pato Lucas en castellà) i el Correcamins que decoren el vaixell Moby Dada, on s'allotgen els agents de la Policia Nacional desplegats per aturar el referèndum, estaven tapats ahir amb lones de color negre.

Segons fonts portuàries consultades per La Vanguardia, les lones van començar a col·locar-se dissabte a la nit. Aquestes mateixes fonts asseguren que la part que no es veu no ha estat tapada.

Les lones desplegades no van passar desaparcebudes a les xarxes socials. Ahir, l'etiqueta #FreePiolín va convertir-se en trending topic a Espanya. Els usuaris també van utilitzar el hashtag per ironitzar sobre la peculiar decoració del vaixell.