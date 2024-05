El Govern diu que el caos a Rodalies prové de la “desinversió”: “No hi havia els elements adequats de tallafocs”

El Govern apunta a la manca d’inversió i la falta d’elements de seguretat en les instal·lacions ferroviàries com a causa principal del “caos” al sistema de Rodalies desencadenat des del passat diumenge, quan un robatori de cables de coure va acabar amb la suspensió del servei de trens. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que els experts de la Generalitat han determinat que, “com ja va passar en el cas de Gavà”, en aquest cas “tampoc no hi havia els elements adequats de tallafocs”, provocant així que la incidència d’un robatori de coure s’estengués a gran part de la xarxa i alguns dels centres neuràlgics de Rodalies.

Comparant el cas que l’avaria de Gavà de fa uns mesos, Plaja ha recordat que “aleshores es va admetre que faltava una peça que hauria evitat el curtcircuit, i ara ha passat igual”. “Per tant, sí, és conseqüència de la desinversió. Un manteniment de les inversions hauria evitat el caos. Ha sigut molt més greu del que podria haver restat”, ha explicat la portaveu. I és que el balanç que fa el Govern “amb només un de cada dos euros executats en la inversió de l’Estat” a Rodalies forma part de la justificació a la que atribueix les conseqüències del presumpte robatori de coure.

En aquest sentit, Plaja ha considerat que “calen solucions immediates i demanar disculpes a la ciutadania per part del govern espanyol”. “No podem normalitzar que, per reiterades que siguin les incidències, provoquin un caos com el calvari que es viu des de diumenge”, ha afegit.

Per últim, ha negat que els Mossos d’Esquadra tinguin cap responsabilitat en la situació, com s’ha insinuat des del PSC i el govern espanyol, en considerar-los competents en evitar els robatoris de coure de les vies. En aquest sentit, ha repetit les xifres que ja s’havien explicat des del cos, assegurant que “des de fa 2 mesos s’ha augmentat un 250% les hores de patrullatge, fins a les 7.500, per a evitar de forma preventiva aquests robatoris” i que per això “han augmentat un 10% les detencions”. “A veure si la manca d’inversió serà ara responsabilitat dels Mossos”, s’ha queixat la portaveu.

Sense denúncia per l’incident de diumenge

Tot i oferir la “màxima col·laboració” del Govern i del cos policial per a esbrinar què va passar diumenge, Plaja ha explicat que encara no hi ha denúncia formal i els Mossos poden avançar poc sense això”. Amb tot, no ha volgut entrar a valorar la possibilitat d’un sabotatge a les vies de Rodalies en el dia de les eleccions. “No és bo per a ningú fer especulacions. Si hi ha i hi haurà una investigació en marxa, ja es farà”, s’ha limitat a dir.