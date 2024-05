Rodalies va patir 240 robatoris de coure i sabotatges l'any passat i FGC, 16

Des del febrer passat, els Mossos d'Esquadra tenen activat el nivell 2 del Pla Operatiu Específic (POE) 'Metall' a l'àrea metropolitana i la província de Tarragona per combatre el robatori de coure a les xarxes ferroviàries. Des d'aquell moment es va reforçar el patrullatge policial, les tasques d'inspecció administratives de punts de reciclatge i es van incorporar drons a la vigilància.

Els agents han prioritzat aquest operatiu policial a Rodalies per les nombroses incidències al servei causades pel robatori de coure, tot i que altres infraestructures ferroviàries, com els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), no han patit incidències d'aquest tipus. Segons dades del POE 'Metall' corresponent als primers 10 mesos del 2023 es van registrar 240 incidents a Rodalies entre robatoris de coure i sabotatges mentre que en el mateix període de temps als Ferrocarrils hi va haver 16 incidents d'aquest tipus, dels que 5 van afectar el servei. D'aquests 16 incidents, 13 van ser robatoris de cable i la resta actes vandàlics.

Fonts de la investigació assenyalen que FGC ha reforçat la seguretat de les instal·lacions els últims anys. Segons el Departament de Territori, l'any passat es van detectar 32 incidents a conseqüència de les pedrades en aquests ferrocarrils, per la qual cosa fa uns mesos es va iniciar la instal·lació de tancaments laterals en uns 50 punts de les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès per prevenir accions vandàliques i reforçar la seguretat del trànsit ferroviari. Té un cost de 728.000 euros.

Usuaris de Rodalies de l'R4 a l'estació de Manresa / Nia Escolà / ACN

240 arrestats en dotze mesos per robatoris o vandalisme a Rodalies

Respecte a Rodalies, el POE 'Metall' indica que del gener del 2023 al febrer del 2024 els Mossos d'Esquadra han registrat 290 incidents amb 121 incidències en la circulació dels trens. La policia assenyala que d'aquests 290 incidents 163 van ser robatoris de cable i 127 actes vandàlics o sabotatge, com llançar pedres o posar obstacles a les vies.

Per combatre aquestes incidències, els Mossos han reforçat el POE 'Metall' aquests últims dos mesos. Així, el mes de març del 2023 es van invertir 2.110 hores de patrullatge policial mentre que el març del 2024 eren de 7.411, un 251% més. Entre l'abril del 2022 i l'abril del 2023 es van produir 230 detencions relacionades amb el robatori de coure i vandalisme a Rodalies mentre que d'abril del 2023 a abril del 2024 van ser 240 arrestats, fet que suposa un increment del 9%.

Amb aquestes xifres, el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha deixat clar que els Mossos "no es desentenen de res ni miren cap a una altra banda" per evitar els incidents a Rodalies que provoquen una afectació al servei ferroviària que perjudica milers de passatgers. En declaracions a TV3 ha destacat que Adif té responsabilitat, ja que la infraestructura és seva i ha afegit que mentre Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) concentri 29 incidents per cada 1.000 quilòmetres de via i la d'Adif 184 incidents.

Zona sense vigilància

Per això, el director dels Mossos ha instat a preguntar a Adif sobre el seu increment d'inversió a la xarxa ferroviària per millorar la seguretat i evitar els robatoris, com ha fet FGC. Sobre l'incident a Montcada del cap de setmana passat que va provocar un caos a Rodalies, Ferrer ha remarcat que no es descarta cap hipòtesi en la investigació, ni el sabotatge ni el robatori, encara que, de moment, "no hi ha cap element que sustenti" el vandalisme.

Tot i que encara no hi havia denúncia, els Mossos van fer tres inspeccions en túnels de Barcelona afectats i també van mirar la seguretat de la zona de Montcada. En aquest sentit, Ferrer ha remarcat que en un lloc on hi havia "cable d'altíssima rellevància", no hi havia cap càmera de vigilància. Sobre la investigació ha afegit que darrere dels robatoris de coure, habitualment hi ha grups organitzats, encara que també hi ha lladres que actuen de sols de forma "bastant artesanal".

Els Mossos tenen operatiu el POE 'Metall' des del 2010 quan es van produir un gran número de robatori de coure i d'altres metalls a Catalunya i es van efectuar nombroses operacions per acabar amb aquest tipus de delinqüència organitzada. Ara, hi ha un repunt per l'increment del preu del coure als mercats internacionals a partir de la demanda industrial i tecnològica de la Xina, principalment.