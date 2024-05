Pujada del 22% del servei de FGC de Manresa arran de l'avaria a Rodalies

L'estació de FGC de Manresa ha registrat un augment del servei del 22% aquest dimarts arran de l'avaria a Rodalies de Renfe de diumenge per un robatori de coure. Així ho ha explicat el Departament de Territori després del comitè de crisi d'aquesta tarda, que reuneix administracions i operadors. També hi ha hagut augments del 27,9% a la UAB, de l'11,8% a la de Sabadell, del 6,2% a la de Terrassa o del 5,3% a la de Martorell. Pel que fa als autobusos, hi ha hagut augments del 10% de mitjana i del 25% en el cas del corredor de Vic, per exemple. Renfe ha confirmat durant la reunió que, tal com estava previst, avui s'ha recuperat el pas pels túnels de Barcelona, en el marc del restabliment progressiu del servei.

El Departament de Territori ha informat que demà dimecres es mantindran tots els reforços a les línies d'autobús i el reforç a les línies metropolitanes de FGC a les tardes. El reforç del matí es modularà en comprovar-se, amb les dades d'aquests dos dies, que no és tant necessari.

D'altra banda, a partir de demà, el format de les reunions del comitè de crisi, que es manté actiu, serà únicament telemàtic.

Fonts de Territori han explicat que avui Renfe no ha anunciat novetats per demà pel que fa al restabliment del servei. Un cop posats en marxa els túnels de Barcelona, ara manca solucionar els desperfectes que el robatori de coure va provocar a la subestació de Montcada, una actuació que es pot allargar almenys dos mesos.