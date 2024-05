UGT denuncia la situació "insostenible" del personal ferroviari i demana als Mossos que intensifiquin la vigilància

UGT denuncia la situació "insostenible" del personal ferroviari a Catalunya després dels "actes vandàlics que han afectat greument la xarxa" de trens de Rodalies. En un comunicat, el sindicat expressa "profunda preocupació" i assegura que les dades del Ministeri de Transports "revelen una realitat alarmant que s'ha anat denunciant reiteradament: Catalunya concentra més del 50% de les incidències ferroviàries per actes vandàlics a tota Espanya". Per això, fan una "crida urgent" als cossos de seguretat, especialment a les Unitats Ferroviàries dels Mossos d'Esquadra, perquè intensifiquin de manera decidida la vigilància en totes les estacions i trens de Rodalies per a prevenir els delictes.

"És fonamental que aquests cossos empatitzin amb les situacions de risc físic i psíquic que enfronta diàriament el personal ferroviari i actuïn en conseqüència per a prevenir futurs actes vandàlics", afirma l'organització sindical dos dies després del robatori de coure a Montcada Bifurcació que va provocar incidències generalitzades en plena jornada electoral que encara s'arrosseguen en algunes línies dimarts.

El robatori va provocar una sobrecàrrega de tensió en un enclavament clau per a la mobilitat que va fer caure tot el sistema de senyalització i comunicacions. Els danys a Montcada Bifurcació han sigut estructurals i es preveu que es trigui dos mesos a recuperar la normalitat a les línies R3 i R4 nord.

El sindicat que veu "inadmissible" que el personal ferroviari es vegi obligat a enfrontar-se diàriament a "situacions de perill a causa de la falta d'atenció i de mesures preventives per part de les autoritats pertinents". Exigim a les empreses i als Governs, tant Central com Autonòmic, que assumeixin la seva responsabilitat i prenguin mesures efectives per a garantir la seguretat en els llocs de treball.

Segons UGT, es tracta d'incidents, danys intencionats a les instal·lacions, delictes contra les persones, robatoris, apedregament de trens, pintades, obstacles en les vies, entre d’altres.

La quantitat d'incidents, afegeixen, també "està estretament lligada al dèficit de personal en les plantilles ferroviàries".

"És hora que es prenguin accions urgents, contundents i efectives per a protegir als qui asseguren el funcionament d'un servei públic essencial per a la mobilitat de milions de persones. La seguretat del personal ferroviari a Catalunya no pot continuar sent ignorada ni compromesa", afirmen.