Els bombers de Barcelona s'ofereixen com a «cordó de seguretat» per a mobilitzacions pacífiques

L'assemblea de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona ha decidit aquest dimarts oferir-se com a "cordó de seguretat" en els "actes" de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) "per tal de garantir el desenvolupament pacífic" i sempre que l'entitat els requereixi. A més, acudiran a manifestacions i concentracions "unitàries" identificats com a 'bombers'.

Després de diverses votacions dels assistents i del personal de guàrdia, l'assemblea ha explicat, a través del compte de Twitter del sindicat de bombers de Barcelona de CCOO, que mantindran missatges de suport a la "democràcia" i als "drets fonamentals" tant en parcs com en vehicles. Això suposa contravenir l'ordre de servei on "es limiten els drets d'expressió i manifestació" dels membres del cos, que serà impugnada judicialment. En previsió de futures sancions al col·lectiu, s'insta la Plataforma de Bombers de Barcelona a gestionar la caixa de resistència. A més, redactaran un manifest "contra els atacs als drets fonamentals duts a terme els darrers dies".

Si les concentracions a les quals acudeixen són específiques de bombers, aquests aniran uniformats com a bombers de Barcelona.