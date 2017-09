ERC i PDeCAT exhibeixen pancartes al Senat on demanen 'Democràcia'

Senadors d'ERC i del PDeCAT han exhibit pancartes a l'inici del ple del Senat on es podia llegir 'Democràcia'. Són les pancartes distribuïdes per Òmnium i Crida per la Democràcia on es veu un rostre amb la boca tatxada. Se n'han mostrat una desena. Els senadors han exhibit els cartells i pancartes a l'inici de la sessió, entre els xiulets i les queixes d'altres grups. Han estat dempeus mostrant els lemes durant poc més d'un minut i, posteriorment, s'han assegut per donar inicia al ple amb normalitat. La màxima autoritat del govern espanyol a la sessió és la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ja que el president Mariano Rajoy està de viatge oficial als EUA.