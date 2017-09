Puigdemont a la TV francesa: «És molt greu que hi hagi risc de presó»

El President Carles Puigdemont va assegurar en una entrevista a la televisió francesa LCI que «l'1-O hi haurà un referèndum» i que el Govern català ha «previst alternatives» en cas que «l'Estat vulgui impedir-lo». Entrevistat per un dels presentadors més reconeguts de França, David Pujadas, Puigdemont va reiterar que el Govern té «totes les eines» per fer el referèndum i que «el més important és que els ciutadans tenen la voluntat de participar-hi, de votar i d'expressar-se. Són els ciutadans qui fan el referèndum», va dir.

Puigdemont es va comprometre a «respectar el resultat» i va dir que «si la voluntat dels catalans és ser un país independent, evidentment Catalunya començarà a caminar com un estat independent».

«L'endemà del referèndum hi haurà una apel·lació formal al diàleg amb l'estat espanyol i amb la UE», va afirmar. Puigdemont va remarcar que «la violència no és una opció per a Catalunya» i es va mostrar preocupat perquè s'estigui «naturalitzant la repressió antidemocràtica».

«És molt greu que hi hagi el risc d'anar a la presó per voler fer un referèndum», va dir. Durant l'entrevista, el President de la Generalitat va dir que el Govern català vol «acordar i dialogar amb l'Estat» i que, a partir del 2 d'octubre, «serà fonamental que l'Estat espanyol escolti per posar-se d'acord en com portar a terme la transició».