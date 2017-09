Junqueras afirma que les institucions catalanes seran fidels al poble

El vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar ahir a la nit que les institucions catalanes «seguiran fidels al seu poble» i «no renunciaran a defensar la democràcia, les llibertats i l'exercici del dret a votar en el referèndum».

En un acte organitzat per l'entitat Universitats per la República a la plaça Universitat de Barcelona davant diversos centenars de persones, Junqueras va fer una crida als universitaris i al poble català en general «a defensar els drets civils, polítics i socials davant els quals volen impedir el vot i la democràcia en aquest país». «No podem deixar perdre la democràcia i la llibertat, perquè són els millors instruments que tenim per tenir un país millor», va recalcar abans d'assegurar als universitaris: «Sou imprescindibles en aquest camí de futur, per votar, però també per implementar el resultat».

En el mateix acte, el conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull (PDeCAT), va recalcar que no s'han «rendit» davant «tanta intimidació» per part de l'Estat i va afegir: «No fallarem, votarem i guanyarem». En aquest sentit, va subratllar que «al segle XXI les batalles es guanyen amb urnes, paperetes i gent» i, davant la «por» que considera que vol infondre l'Estat, va subratllar: «No fallarem, votarem i guanyarem». En el mateix acte van intervenir Lluís Llach, la parlamentària de la CUP Mireia Boya, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.