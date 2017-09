La CUP, als comuns: «No ens robeu el referèndum; no és una mobilització»

L´acte unitari final de la campanya de l´1-O ha reunit a partits del ´sí´ a la independència com el PDeCAT, ERC i la CUP, o a formacions sobiranistes però no obertament independentistes, com Podem, Catalunya en Comú o EUiA. Al seu discurs, la diputada de la CUP Mireia Boya ha volgut enviar precisament un missatge clar a l´espai dels comuns. "Prengueu partit. No ens robeu el referèndum, no us apropieu del diumenge, no és una mobilització, volem declarar la independència. I si ho feu, Roma no paga traïdors. Tindrem memòria i no us ho perdonarem mai", ha avisat. Boya, però, ha parlat just després que els representants d´aquestes formacions, que han apel·lat al vot i a defensar els col·legis electorals, i han afirmat que el referèndum també beneficiarà l'Estat.

Els concerts inicials de l´acte han donat pas als discursos dels partits polítics. I entre ells, el moment més tens s´ha viscut entre les intervencions dels comuns i de la CUP, pel caràcter que volen donar a l´1-O.

En aquest sentit, Mireia Boya ha insistit que "diumenge prendrem partit només per una cosa: un referèndum d´autodeterminació vinculant per declarar la república catalana". "No va només de drets, no va només de democràcia, no és una mobilització". La diputada de la CUP, a més, ha avisat que a partir de l´1-O no hi haurà res més a parlar amb l´Estat que la independència. "Diumenge no es tracta de negociar. No hi ha diàleg si ens precinten les escoles, no hi ha negociació si hi ha armes. L´única negociació que permetrem és la dels tempos per trencar amb Espanya. I sí, el referèndum és vinculant", ha sentenciat. Per últim, ha cridat a "defensar des d´aquesta nit" els col·legis electorals perquè "no continuï la farsa i la dictadura 40 anys més".

Al seu torn, el secretari general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha saludat tota la gent que aquesta nit està "defensant" els col·legis, i s'ha dirigit a la ciutadania espanyola per deixar que el referèndum també la beneficia: "Ningú va preguntar als andalusos si volen un rei que no va triar ningú", ha subratllat. Fachin també ha sentenciat que la gent que votarà 'sí', 'no' o en blanc està unida per defensar la llibertat d'expressió.

A l'escenari també ha parlat un altre diputat del grup parlamentari de CSQP -com Fachin-, el coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet. El també secretari de la Mesa i membre de Catalunya en Comú ha asseverat que ha vingut a l'acte perquè "això ja no va d'independència sinó de democràcia", una democràcia que ha advertit que perilla. Així mateix, Nuet ha agraït els suports que l'1-O ha rebut en ciutats com ara Madrid, Sevilla i Gijón, on s'han prohibit actes en defensa del referèndum català.

D'altra banda, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens ha enviat un missatge al PP i al president espanyol, Mariano Rajoy, per insistir que no cal enviar la Guàrdia Civil a Catalunya perquè aquí "no hi ha violència". "Emporti's els seus vaixells a salvar refugiats i a perseguir la corrupció el seu partit", ha deixat anar.

Aquesta part l´han tancat els discursos d´ERC i PDeCAT. La secretària general dels republicans, Marta Rovira ha defensat que la campanya d´aquests darrers dies ha deixat en evidència l´Estat. "Hem superat aquests dies i la repressió política. Què coi es pensaven? Que ens deixaríem xafar els drets, detenir els nostres representants i arrencar els nostres cartells? No! Som aquí, vius, drets, alegres, combatius, perquè volem votar i ho volem guanyar tot", ha sentenciat. Rovira també ha volgut celebrar que davant "els atacs" rebuts per part de l´Estat, s´han vist "els clavells, les cançons i les cassoles". "Que n´aprenguin perquè així es fa la democràcia", ha afegit.

Des del PDeCAT, la coordinadora general, Marta Pascal, ha cridat a "fer el somni realitat" l´1-O. I ha avisat que "cap jutge, cap Guàrdia Civil, cap tribunal, cap polític espanyol i menys Mariano Rajoy podrà aturar el que és imparable: la llibertat". Després de la campanya, a més, Pascal ha demanat als que s´han mobilitzat que diumenge aconsegueixin "desbordar les urnes de vots, il·lusió i esperança per un país lliure".

A l'acte final de la campanya també hi ha intervingut el portaveu polític de Demòcrates, Toni Castellà. El diputat de JxSí ha interpel·lat els agents de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola per demanar-los que "marxin" i que deixin que el poble de Catalunya "s'expressi lliurament". A més, Castellà ha fet una crida per anar als col·legis electorals a "protegir" des d'aquest divendres al vespre les urnes.

Finalment, la líder de Moviment d'Esquerres (MES), Magda Casamitjana, ha donat la "benvinguda" als agents de la Guàrdia Civil i policia espanyola perquè Catalunya és un país "educat". En aquest sentit, la també diputada de JxSí els ha emplaçat perquè "aprenguin" i "gaudeixin" de la cultura democràtica catalana. "La llibertat no és negociable, mai no ens vendrem per quatre quartos", ha rematat Casamitjana, que ha reivindicat que els "socialistes demòcrates" votaran 'sí' aquest diumenge.