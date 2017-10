Millo: el govern central "s'ha vist obligat a fer el que no volia fer"

El delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo, ha carregat aquest 1 d'octubre durament contra els Mossos d'Esquadra, l'actitud dels qual, segons ell, ha "posat en risc de manera irresponsable el prestigi" de la policia catalana, i ha assegurat que l'Executiu central "s'ha vist obligat a fer el que no volia fer".

En roda de premsa a la Delegació del Govern a Barcelona, Millo ha considerat que "els Mossos tenien l'ordre policial d'impedir la celebració del referèndum il·legal", però "lamentablement no ha estat així en la majoria de casos".

Millo ha assegurat que "es confirma que l'Estat de Dret ha desmuntant el referèndum il·legal. No hi ha referèndum d'autodeterminació a Catalunya", ha sentenciat.

"Lamentablement -ha afegit- no ha estat així en la majoria de casos i s'ha imposat la línia política per damunt de la professional, posant en risc de manera irresponsable el prestigi d'un cos policial que és de tots i per a tots. Per això la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han d'actuar".

Perquè, ha dit, "l'objectiu no són les persones que lliurement s'han acostat a expressar la seva opinió, sinó que és el material electoral. Per això demanem comprensió i col·laboració a tothom. Ens veiem obligats a fer el que no volíem fer".

Malgrat que ha evitat donar detalls concrets de l'operatiu policial en marxa, ja que tornarà a comparèixer al migdia novament, Millo ha asseverat que "es confirma que l'Estat de Dret ha desmuntat el referèndum il·legal. No hi ha referèndum d'autodeterminació a Catalunya".

El delegat ha explicat que l'objectiu de l'operatiu policial és "exclusivament complir amb les resolucions judicials del TC i el TSJC, que diuen que fa falta respectar el marc legal democràtic vigent que ens ha donat a tots els catalans la convivència en pau, llibertat i igualtat dels últims 40 anys".

Una convivència, ha afegit, "trencada per la classe política" independentista, en "crear un marc paral·lel per satisfer el desig exclusiu del Govern segrestat per la minoria més radical".

"Sense vergonya anuncien un cens universal i que cadascun voti on li sembli. No tenen res per muntar una votació mínimament seriosa. Agiten el carrer i mobilitzen la gent perquè el seu desvari il·legal tingui aparença de realitat, la qual cosa és sens dubte una irresponsabilitat descomunal", ha indicat.

Per a Millo, el Govern i l'independentisme "posa en risc l'ordre jurídic i l'ordre públic i la integritat física de persones, nens i ancians, una irresponsabilitat descomunal".

A més, ha apuntat que després de la declaració del Govern català d'aquest matí "queda evident que tot és un engany, que és una farsa".

"És la primera vegada en la història en què a 45 minuts de començar la votació es canvien les regles del joc, amb urnes opaques, metàfora sobre la transparència de la seva democràcia, sense paperetes oficials, sense cens electoral visible, sense junta electoral, sense capacitat de recompte, sense cap de les mínimes característiques que puguin conformar una votació normal", ha dit.

I especialment ha incidit que es pugui votar sense sobres arribat el cas: "Amb els sobres queden garantides dues qüestions: un sobre, una papereta. I un sobre, un vot secret", ha recordat, denunciant que sense sobres es permet doncs el vot "múltiple".

És per aquest motiu que ha subratllat que el deure del Govern és "vetllar per la seguretat dels catalans, garantir els seus drets i salvaguardar el marc jurídic i constitucional. No tolerarem que uns quants vulguin imposar els seus objectius a costa de dividir la societat catalana, un preu car que no es pagarà".