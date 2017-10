Turull: «L'actuació de l'estat és la vergonya d'Europa i haurà d'acabar responent davant de tribunals internacionals»

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha constatat aquest diumenge que l'actuació del govern espanyol "és la vergonya d'Europa". "L'estat espanyol s'ha posat en una situació molt compromesa davant del món en la vulneració dels drets humans, i haurà d'acabar responent davant de tribunals internacionals", ha pronosticat Turull en roda de premsa des del centre internacional de premsa, on ha recordat que ja hi ha líders internacionals molt influents que s'hi han pronunciat. A parer del conseller, l'actuació de les forces policials espanyoles és una "salvatjada", i ha citat les càrregues, les pilotes de gomes i també els gasos lacrimògens. "No és per retirar material, com algú ha dit. Per retirar material això no fa falta. És un escàndol internacional", ha dit.